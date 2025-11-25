Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: договоренности по украинскому урегулированию очень близки

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны украинского конфликта, по его мнению, очень близки к заключению соглашения по его урегулированию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны украинского конфликта, по его мнению, очень близки к заключению соглашения по его урегулированию.

Трамп в ходе церемонии помилования индеек в Белом доме сказал о прогрессе в урегулировании.

Американский президент сказал, что соглашение предположительно будет подписано в ближайшее время.

Читайте материал «ABC: власти Украины согласились с предложенным США проектом урегулирования».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше