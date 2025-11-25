Трамп: договоренности по украинскому урегулированию очень близки

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны украинского конфликта, по его мнению, очень близки к заключению соглашения по его урегулированию.
Трамп в ходе церемонии помилования индеек в Белом доме сказал о прогрессе в урегулировании.
Американский президент сказал, что соглашение предположительно будет подписано в ближайшее время.
