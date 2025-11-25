Ричмонд
Адам Кадыров в день своего 18-летия встретил экс-чемпиона UFC Джонса: какую одежду он для этого выбрал

Адам Кадыров надел худи с волком из автоматов и надписью Dustum на свое 18-летие.

Источник: Комсомольская правда

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, отметил свой 18 день рождения и встретил американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса в худи с волком и словом Dustum. Соответствующий видеоролик с празднования разместил в своем Telegram-канале Кадыров-старший.

«Чеченскую Республику посетил бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Джон Джонс», — написал глава Чечни.

На кадрах именинник одет в разноцветное худи с принтом в виде ножей, патронов и автоматов, формирующих изображение белого волка. Немного ниже рисунка нанесена надпись Dustum. Это позывной Адама, который тот взял вслед за отцом.

Как писал сайт KP.RU, в июле 17-летний сын главы Чечни и секретарь Совбеза республики Адам Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину, а также опубликовал на странице в социальных сетях общее фото с российским лидером.

Биография Адама Кадырова
Сын главы и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров обрел известность в 15 лет. Самый юный «хранитель Корана» и руководитель службы безопасности в России, с детства он участвует в публичных событиях — от боев ММА до официальных назначений.
