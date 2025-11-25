Адам Кадыров в день своего 18-летия встретил экс-чемпиона UFC Джонса: какую одежду он для этого выбрал

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, отметил свой 18 день рождения и встретил американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса в худи с волком и словом Dustum. Соответствующий видеоролик с празднования разместил в своем Telegram-канале Кадыров-старший.
«Чеченскую Республику посетил бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Джон Джонс», — написал глава Чечни.
На кадрах именинник одет в разноцветное худи с принтом в виде ножей, патронов и автоматов, формирующих изображение белого волка. Немного ниже рисунка нанесена надпись Dustum. Это позывной Адама, который тот взял вслед за отцом.
Как писал сайт KP.RU, в июле 17-летний сын главы Чечни и секретарь Совбеза республики Адам Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину, а также опубликовал на странице в социальных сетях общее фото с российским лидером.