Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕК расследует дело против Финляндии из-за превышения дефицита бюджета

Превышение бюджета Финляндии произошло из-за увеличения расходов на укрепление обороны.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия (ЕК) приступила к расследованию дела против властей Финляндии, которые превысили дефицит госбюджета. Об этом сообщается в спецдокладе ЕК по сверке бюджетных показателей членов Евросоюза на 2026 год.

В Финляндии дефицит бюджета превышает 3% ВВП — это выше установленного ЕС лимита. Причем это произошло именно в 2025 году, когда руководство объединение приказало увеличить расходы на оборону. Однако Еврокомиссии данная причина, видимо, не кажется слишком веской для больших растрат.

«Еврокомиссия считает необходимым начать процедуру устранения нарушений против Финляндии», — следует из документа комиссии.

Прежде KP.RU сообщал, что Еврокомиссия намерена подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за недостаточного импорта товаров из Украины. Эти страны могут столкнуться с судебным преследованием за нарушение торговых обязательств.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше