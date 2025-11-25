ЕК расследует дело против Финляндии из-за превышения дефицита бюджета

В Финляндии дефицит бюджета превышает 3% ВВП — это выше установленного ЕС лимита. Причем это произошло именно в 2025 году, когда руководство объединение приказало увеличить расходы на оборону. Однако Еврокомиссии данная причина, видимо, не кажется слишком веской для больших растрат.