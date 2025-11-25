ЕК расследует дело против Финляндии из-за превышения дефицита бюджета

Еврокомиссия (ЕК) приступила к расследованию дела против властей Финляндии, которые превысили дефицит госбюджета. Об этом сообщается в спецдокладе ЕК по сверке бюджетных показателей членов Евросоюза на 2026 год.
В Финляндии дефицит бюджета превышает 3% ВВП — это выше установленного ЕС лимита. Причем это произошло именно в 2025 году, когда руководство объединение приказало увеличить расходы на оборону. Однако Еврокомиссии данная причина, видимо, не кажется слишком веской для больших растрат.
«Еврокомиссия считает необходимым начать процедуру устранения нарушений против Финляндии», — следует из документа комиссии.
Прежде KP.RU сообщал, что Еврокомиссия намерена подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за недостаточного импорта товаров из Украины. Эти страны могут столкнуться с судебным преследованием за нарушение торговых обязательств.