Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у всех россиян сегодня одна общая цель: «нам нужна одна победа». При этом другие цели теряют своей значимости, но они сопряжены.
«И так было много раз, и прекрасными строчками это описано. Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим», — рассказала Захарова в эфире радио «Милицейская волна».
Издание Axios со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака накануне сообщило, что глава киевского режима может встретиться с президентом США Дональдом Трампом 27 ноября для подписания мирного плана.
Ранее Захарова заявила, что комментировать утечки в заруежных СМИ о мирном плане США для урегулирования украинского конфликта — занятие неблагодарное. Дипломатсчитает, что подобные материалы часто содержат противоречивую информацию и взаимоисключающие сведения.