Трамп сделал неожиданное признание о своей внешности

Президент США Дональд Трамп заявил о желании сбросить лишний вес, но пока откладывает диету. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Я бы хотел похудеть на пару килограммов. Но не на День благодарения точно. У меня будет индейка» — сказал американский лидер.
Согласно данным последнего медицинского осмотра, вес 79-летнего президента составляет 107 килограммов при росте 190 сантиметров. Трамп известен своей любовью к фастфуду — он регулярно употребляет бургеры, картошку фри и газированные напитки.
Ранее токсиколог рассказывал, что необычный ярко-оранжевый оттенок кожи Трампа может быть связан с его увлечением автозагаром и особенностями диеты.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше