Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал неожиданное признание о своей внешности

Президент США Дональд Трамп заявил о желании сбросить лишний вес, но пока откладывает диету.

Президент США Дональд Трамп заявил о желании сбросить лишний вес, но пока откладывает диету. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Я бы хотел похудеть на пару килограммов. Но не на День благодарения точно. У меня будет индейка» — сказал американский лидер.

Согласно данным последнего медицинского осмотра, вес 79-летнего президента составляет 107 килограммов при росте 190 сантиметров. Трамп известен своей любовью к фастфуду — он регулярно употребляет бургеры, картошку фри и газированные напитки.

Ранее токсиколог рассказывал, что необычный ярко-оранжевый оттенок кожи Трампа может быть связан с его увлечением автозагаром и особенностями диеты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше