Журналист Паньи: Орбан и Путин проведут встречу в Москве 28 ноября

Виктор Орбан прибудет с визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут провести встречу в Москве в предстоящую пятницу, 28 ноября. Об этом заявил венгерский журналист Сабольч Паньи.

По словам представителя СМИ, об этом ему сообщил некий надежный источник, который знаком с деталями поездки Орбана в Россию. При этом Паньи отметил, что официального подтверждения встречи венгерского премьера с Путиным пока нет.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию. С 25 по 27 ноября главу государства ожидает работа в столице республики.

В ходе визита представители России и Киргизии обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества стран.

