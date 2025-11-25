Путин освободил Лопатина от должности замглавы генпрокурора

Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Воронежской области. Занимал должность замглавы генпрокурора с 2011 года. До этого был начальником главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. Ранее занимал пост начальника управления делами Генпрокуратуры, работал в Минюсте и в постоянном представительстве Карачаево-Черкесской республики при президенте РФ.