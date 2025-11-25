Ричмонд
Путин освободил Лопатина от должности замглавы генпрокурора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Геннадия Лопатина от должности замглавы генпрокурора России.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства назначил Олега Логунова начальником главного управления кадров генпрокуратуры, Евгения Ботвинкина — прокурором республики Тыва, Валерия Войнова — прокурором Воронежской области, Романа Деринга — Уральским транспортным прокурором, Дмитрия Попова — прокурором Югры.

Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Воронежской области. Занимал должность замглавы генпрокурора с 2011 года. До этого был начальником главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. Ранее занимал пост начальника управления делами Генпрокуратуры, работал в Минюсте и в постоянном представительстве Карачаево-Черкесской республики при президенте РФ.

Как сообщали «Ъ» источники, в ближайшее время Геннадий Лопатин возглавит судебный департамент при Верховном суде России. Он сменит на этом посту Владислава Иванова.