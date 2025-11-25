Эрдоган надеется, что прямые переговоры между РФ и Украиной пройдут в Стамбуле

«В рамках встречи были обсуждены последние события в войне между Украиной и Россией, шаги по ее прекращению и мирные усилия. Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Он отметил, что прямые переговоры между сторонами могут пройти в Стамбуле и что Турция поддерживает контакты с Украиной и Россией по этому вопросу», — отмечается в тексте.