Эрдоган надеется, что прямые переговоры между РФ и Украиной пройдут в Стамбуле

СТАМБУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе видеовыступления в рамках саммита «коалиции желающих» выразил надежду, что прямые переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта пройдут в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении, распространенном департаментом коммуникаций турецкого лидера.

Источник: AP 2024

«В рамках встречи были обсуждены последние события в войне между Украиной и Россией, шаги по ее прекращению и мирные усилия. Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Он отметил, что прямые переговоры между сторонами могут пройти в Стамбуле и что Турция поддерживает контакты с Украиной и Россией по этому вопросу», — отмечается в тексте.

Как указывается в сообщении, Анкара считает, что «прекращение огня, охватывающее энергетическую и портовую инфраструктуру, может стать благоприятной основой для переговоров между сторонами о заключении всеобъемлющего мирного соглашения».

Отмечается, что в онлайн-саммите «коалиции желающих» приняли участие представители 35 стран.

