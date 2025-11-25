Владимир Путин назначил нового прокурора ХМАО

Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Дмитрия Попова, занимавшего до этого пост первого заместителя прокурора Приморского края, была единогласно одобрена комитетами Совета Федерации. Прежний прокурор Югры Евгений Ботвинкин, как также следует из указа, возглавил прокуратуру Республики Тыва.