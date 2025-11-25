Владимир Путин назначил нового прокурора ХМАО

Указ вступил в силу 25 ноября 2025 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Попова прокурором ХМАО. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
«Назначить Попова Дмитрия Ивановича — прокурором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа. Документ вступил в силу с 25 ноября 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Дмитрия Попова, занимавшего до этого пост первого заместителя прокурора Приморского края, была единогласно одобрена комитетами Совета Федерации. Прежний прокурор Югры Евгений Ботвинкин, как также следует из указа, возглавил прокуратуру Республики Тыва.