Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова поразмышляла об идеальном выходном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что «идеальный выходной» для нее всегда разный.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что «идеальный выходной» для нее всегда разный.

«Когда-то хочется поехать в гости, когда-то остаться дома, когда-то поспать», — сказала Захарова в интервью «Милицейской волне».

Захарова также заявила, что в некоторые выходные ей хочется отдохнуть, а в другие — ничего не пропустить.

Читайте материал «Правительство актуализирует Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше