Захарова поразмышляла об идеальном выходном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что «идеальный выходной» для нее всегда разный.
«Когда-то хочется поехать в гости, когда-то остаться дома, когда-то поспать», — сказала Захарова в интервью «Милицейской волне».
Захарова также заявила, что в некоторые выходные ей хочется отдохнуть, а в другие — ничего не пропустить.
