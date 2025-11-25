Администрация Трампа намерена пересмотреть дела беженцев, прибывших при Байдене

По данным агентства, датированный 21 ноября документ предписывает сотрудникам ведомства приостановить рассмотрение всех заявлений на предоставление временного вида на жительство, а также провести повторное собеседование «со всеми беженцами, принятыми в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года». Такая проверка требуется, чтобы убедиться, что все прибывшие в страну мигранты из упомянутой категории отвечают всем критериям, предъявляемым к беженцам. Кроме того, власти США приостановили рассмотрение заявлений на получение грин-карты от прибывших при Байдене беженцев. Ведомству отведено 90 дней для предоставления плана действий в региональные подразделения.