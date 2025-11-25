Прежде в Кремле уже высказывались на тему поддержки Украины европейскими странами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что не Москва виновата в том, что конфликт все еще не закончен. По его словам, все это происходит из-за постоянной поддержки Киева его западными союзниками. Именно ЕС подталкивает украинское руководство к продолжению боев.