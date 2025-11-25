Ричмонд
Стармер сообщил, что Британия в ближайшие недели передаст Киеву больше ракет ПВО

Стармер призвал страны ЕС полностью прекратить импорт энергоносителей России.

Источник: Комсомольская правда

Лондон намерен в ближайшие недели передать Киеву больше ракет для противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе видеоконференции «коалиции желающих». Его слова передает издание The Guardian.

«Великобритания отправит больше зенитных ракет в предстоящие недели. И я призываю всех покопаться и определить, какую еще помощь вы можете предоставить», — сказал он странам-участникам коалиции.

Кроме того, Стармер призвал глав государств Евросоюза полностью прекратить импорт российских энергоносителей, чтобы таким образом усилить давление на Москву.

Прежде в Кремле уже высказывались на тему поддержки Украины европейскими странами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что не Москва виновата в том, что конфликт все еще не закончен. По его словам, все это происходит из-за постоянной поддержки Киева его западными союзниками. Именно ЕС подталкивает украинское руководство к продолжению боев.

