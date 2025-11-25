Ричмонд
Трамп заявил, что хочет похудеть на несколько килограммов

Однако при этом он отметил, что худеть хочет не на День благодарения.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что хотел бы сбросить несколько килограммов.

Однако при этом он отметил, что худеть хочет не на День благодарения, потому что планирует в праздник съесть индейку.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал указание всем американским посольствам за рубежом отклонять визовые заявки от людей с лишним весом или другими медицинскими проблемами.

