Трамп заявил, что хочет похудеть на несколько килограммов

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что хотел бы сбросить несколько килограммов.
Однако при этом он отметил, что худеть хочет не на День благодарения, потому что планирует в праздник съесть индейку.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал указание всем американским посольствам за рубежом отклонять визовые заявки от людей с лишним весом или другими медицинскими проблемами.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше