В Пентагоне положительно оценили консультации РФ и США по Украине в Абу-Даби

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон положительно оценивает консультации России и США по Украине в Абу-Даби. Об этом заявил официальный представитель Сухопутных войск США Джеффри Толберт, сообщает ТАСС.
В Абу-Даби министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл проводит консультации с российской делегацией по урегулированию конфликта в Украине. «Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Министр Дрисколл по мере продвижения этих переговоров поддерживает тесную координацию с Белым домом и межведомственное взаимодействие», — заявил Толберт ряду американских СМИ.
По информации источников портала Axios, в Абу-Даби также находится украинская делегация, в состав которой входит глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
Сам же президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности по урегулированию конфликта в Украине очень близки. По его словам, в этом процессе есть подвижки.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X указала, что «за последнюю неделю США добились огромного прогресса в продвижении к мирным договоренностям». Она добавила, что переговоры с участием России, Украины и США требуются для решения оставшихся вопросов относительно урегулирования кризиса.
Ранее США заявили о работе над новым планом урегулирования украинского конфликта. 23 ноября США и Украина провели по нему консультации в Женеве. Госсекретарь США Марко Рубио назвал состоявшуюся встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. Позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимир Зеленский принял большую часть пунктов плана администрации президента США. Он также сообщил, что европейские союзники Украины решили не составлять свой отдельный план урегулирования конфликта и сосредоточиться на внесении изменений в инициативу администрации президента США Дональда Трампа. -0-