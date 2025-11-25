В Пентагоне положительно оценили консультации РФ и США по Украине в Абу-Даби

Ранее США заявили о работе над новым планом урегулирования украинского конфликта. 23 ноября США и Украина провели по нему консультации в Женеве. Госсекретарь США Марко Рубио назвал состоявшуюся встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. Позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимир Зеленский принял большую часть пунктов плана администрации президента США. Он также сообщил, что европейские союзники Украины решили не составлять свой отдельный план урегулирования конфликта и сосредоточиться на внесении изменений в инициативу администрации президента США Дональда Трампа. -0-