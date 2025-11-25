Мерц: украинские беженцы должны работать, а не жить на пособие

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, что в ФРГ наблюдается крайне низкий уровень трудовой занятости среди украинских беженцев. Об этом он заявил на заседании германского объединения работодателей (BDA).
«У нас в Германии один из самых низких показателей занятости украинских беженцев во всем Европейском союзе. У некоторых он составляет 70−80%, а у нас все еще ниже 30%. Это недопустимо», — сказал Мерц.
Как отметил канцлер ФРГ, если украинские беженцы в состоянии работать, то они не должны быть получателями базового соцпособия Bürgergeld.
Напомним, ранее стало известно, что правительство ФРГ утвердило законопроект о сокращении пособия для украинских беженцев, которые прибыли в страну после 1 апреля 2025 года.