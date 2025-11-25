Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: украинские беженцы должны работать, а не жить на пособие

Как отметил канцлер ФРГ, если украинские беженцы в состоянии работать, то они не должны быть получателями соцпособия.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, что в ФРГ наблюдается крайне низкий уровень трудовой занятости среди украинских беженцев. Об этом он заявил на заседании германского объединения работодателей (BDA).

«У нас в Германии один из самых низких показателей занятости украинских беженцев во всем Европейском союзе. У некоторых он составляет 70−80%, а у нас все еще ниже 30%. Это недопустимо», — сказал Мерц.

Как отметил канцлер ФРГ, если украинские беженцы в состоянии работать, то они не должны быть получателями базового соцпособия Bürgergeld.

Напомним, ранее стало известно, что правительство ФРГ утвердило законопроект о сокращении пособия для украинских беженцев, которые прибыли в страну после 1 апреля 2025 года.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше