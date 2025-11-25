Трамп назвал губернатора Иллинойса Прицкера толстым бездельником

Ранее Прицкер в ответ на решение Трампа развернуть подразделения военных в городах, где, по его мнению, есть проблемы с преступностью, заявил, что президент страдает деменцией. Губернатор предположил, что Трамп специально вводит военных в города, которые контролируются политиками-демократами.