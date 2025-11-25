Ричмонд
Трамп назвал губернатора Иллинойса Прицкера толстым бездельником

Жители Чикаго «сами хотят вмешательства» федеральных властей, сказал президент США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой критикой ситуации с преступностью в Чикаго и публично оскорбил губернатора Иллинойса Джея Прицкера.

«В Чикаго все выходит из-под контроля. Мэр некомпетентен, а губернатор — толстый бездельник», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Президент США считает, то федеральные силовые ведомства могут сделать город безопасным за четыре недели, а через восемь- десять недель он станет полностью безопасным. Трамп заявил, что жители Чикаго «сами хотят вмешательства» федеральных властей.

«Губернатор Прицкер, если вы меня слышите — возьмитесь за ум. Пригласите нас, и мы сделаем ваш город безопасным», — сказал он.

Ранее Прицкер в ответ на решение Трампа развернуть подразделения военных в городах, где, по его мнению, есть проблемы с преступностью, заявил, что президент страдает деменцией. Губернатор предположил, что Трамп специально вводит военных в города, которые контролируются политиками-демократами.

