Захарова рассказала, в чем, по ее мнению, состоит счастье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что счастье, по ее мнению, заключается в любви.
Захарова сказала, что счастье приносит состояние, в котором любовь хочется, в первую очередь, отдавать, а не «потреблять».
Также Захарова сказала, что в жизни не действует методом «кнута и пряника», хотя в дипломатии подобное выражение используется.
