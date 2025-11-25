Ричмонд
Захарова рассказала, в чем, по ее мнению, состоит счастье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что счастье, по ее мнению, заключается в любви.

Захарова сказала, что счастье приносит состояние, в котором любовь хочется, в первую очередь, отдавать, а не «потреблять».

Также Захарова сказала, что в жизни не действует методом «кнута и пряника», хотя в дипломатии подобное выражение используется.

Читайте материал «Лукашенко предложил “своему другу” Мадуро приехать в Минск».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше