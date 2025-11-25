Захарова рассказала, что любит китайские блюда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что она любит блюда китайской кухни.
В эфире радио «Милицейская волна» она отметила, что её привлекает китайская гастрономия благодаря разнообразию блюд. По её словам, китайская кухня предлагает не одно большое блюдо, а множество различных вариантов, из которых можно выбрать что-то по вкусу, пробовать и комбинировать.
Захарова подчеркнула, что также в западной кухне отношение к еде отличается, особенно в случаях, когда человек не может съесть всю порцию, и персонал заведения начинает искать в этом какую-то проблему.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание сбросить несколько килограммов, но отметил, что не будет худеть в период Дня благодарения, так как планирует поесть индейку.