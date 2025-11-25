Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц с иронией прокомментировал заявления главы евродипломатии Каи Каллас о возвращении России в G8.
Ранее председатель Европейской комиссии назвала «недопустимым» возвращение РФ в «Большую восьмерку». Каллас заявила что для урегулирования на Украине якобы нужно добиться уступок от Москвы.
В личном Telegram-канале Коц заявил, что страны ЕС буквально не могут принять реальность, в которой их антироссийские санкции не работают как задумывалось. Они живут в какой-то своей реальности, в которой Россия якобы «должна платить и каяться».
Коц задал вопрос, а действительно ли России нужна эта «Большая семерка». Он отметил, что шесть из семи членов объединения поставляют вооружение Украине, которое используется против РФ и Москва не сможет об этом просто так забыть.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия может вновь вернуться в число стран G8. Согласно заявлению Reuters, лидеры стран Евросоюза согласны пригласить РФ в «Большую восьмерку» после окончания конфликта на Украине.