Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кая Каллас “пукнула в лужу”: военкор Коц хлестко прокомментировал заявления европолитика про Россию в G8

Военкор Коц: Шесть из семи членов G8 поставляют оружие Киеву, она нам не нужна.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц с иронией прокомментировал заявления главы евродипломатии Каи Каллас о возвращении России в G8.

Ранее председатель Европейской комиссии назвала «недопустимым» возвращение РФ в «Большую восьмерку». Каллас заявила что для урегулирования на Украине якобы нужно добиться уступок от Москвы.

В личном Telegram-канале Коц заявил, что страны ЕС буквально не могут принять реальность, в которой их антироссийские санкции не работают как задумывалось. Они живут в какой-то своей реальности, в которой Россия якобы «должна платить и каяться».

Коц задал вопрос, а действительно ли России нужна эта «Большая семерка». Он отметил, что шесть из семи членов объединения поставляют вооружение Украине, которое используется против РФ и Москва не сможет об этом просто так забыть.

«У нас есть БРИКС, ШОС и Глобальный Юг. С ними дела иметь и выгоднее, и нервов тратится меньше. Так что Кая Коллапс, образно выражаясь, пукнула в лужу», — резюмировал Коц.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия может вновь вернуться в число стран G8. Согласно заявлению Reuters, лидеры стран Евросоюза согласны пригласить РФ в «Большую восьмерку» после окончания конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше