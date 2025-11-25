Ричмонд
Захарова сказала, что идеальный выходной у нее всегда разный

Дипломат призналась, что иногда ей хочется просто выспаться.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ее идеальный выходной может быть разным.

«Каждый раз по-разному», — сказала она в эфире радио «Милицейская волна», отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Захаровой, бывает, что ей хочется отправиться в гости, или, напротив, остаться дома.

«Когда-то хочется поспать, просто выспаться, а когда-то, наоборот, ты думаешь: боже мой, не дай бог, я сейчас пропущу», — рассказала дипломат.

Напомним, в конце 2024 года Захарова рассказала, что обязательным блюдом на ее новогоднем столе будет салат оливье. Об этом дипломат рассказала журналистам. По ее мнению, утром 1 января салат становится более вкусным, чем в новогоднюю ночь.

