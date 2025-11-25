Захарова сказала, что идеальный выходной у нее всегда разный

Напомним, в конце 2024 года Захарова рассказала, что обязательным блюдом на ее новогоднем столе будет салат оливье. Об этом дипломат рассказала журналистам. По ее мнению, утром 1 января салат становится более вкусным, чем в новогоднюю ночь.