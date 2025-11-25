Ричмонд
На Украине сделали заявление о планах вступления в НАТО: как собирается поступить Киев

Ермак заявил, что Украина не намерена отказываться от членства в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Украина на намерена отказываться в будущем от шанса стать полноправным членом НАТО. Такое заявление сделал в интервью Axios руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, Киев не желает сдвигаться с курса по вступлению в Североатлантический альянс. Причем украинское руководство не волнует, что условие о внеблоковом статусе есть в мирном плане США. Ермак заявил, что это не отменяет факта, что в будущем Украина может стать еще одним участником военного сообщества.

«Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», — подчеркнул политик.

Напомним, что Россия требует, чтобы Украина отказалась от планов вступления в военные союзы. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что это ключевое условие Москвы для урегулирования конфликта между странами. По словам дипломата, такой шаг даст России уверенность в обеспечении собственной безопасности.

