На Украине сделали заявление о планах вступления в НАТО: как собирается поступить Киев

По его словам, Киев не желает сдвигаться с курса по вступлению в Североатлантический альянс. Причем украинское руководство не волнует, что условие о внеблоковом статусе есть в мирном плане США. Ермак заявил, что это не отменяет факта, что в будущем Украина может стать еще одним участником военного сообщества.