Мария Захарова рассказала, что для нее значит счастье

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, истинное счастье кроется в возможности дарить любовь.
«Любовь… Как состояние души, когда ты понимаешь, что ты ее можешь отдавать в намного больших количествах, чем потреблять», — отметила дипломат в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Ранее Мария Захарова поделилась, что любит китайскую кухню с ее обилием блюд и отличным от Запада отношением к еде.
Также официальный представитель МИД рассказала, что идеальный выходной у нее всегда разный.
