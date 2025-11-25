Ричмонд
+19°
переменная облачность
Мария Захарова рассказала, что для нее значит счастье

Официальный представитель МИД РФ заявила, что счастье заключается в любви.

Источник: Аргументы и факты

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, истинное счастье кроется в возможности дарить любовь.

«Любовь… Как состояние души, когда ты понимаешь, что ты ее можешь отдавать в намного больших количествах, чем потреблять», — отметила дипломат в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Ранее Мария Захарова поделилась, что любит китайскую кухню с ее обилием блюд и отличным от Запада отношением к еде.

Также официальный представитель МИД рассказала, что идеальный выходной у нее всегда разный.

