Макрон заявил, что ЕС в ближайшие дни примет решение по замороженным активам РФ

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны должны вернуть России ее заблокированные активы, иначе они рискуют «прослыть евроворьем» и получить жесткий ответ за свои действия. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз говорил, что российская сторона не оставит без ответа попытки конфисковать свои активы. -0-