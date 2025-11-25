Макрон заявил, что ЕС в ближайшие дни примет решение по замороженным активам РФ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евросоюза намерены в ближайшие дни принять решение по возможности использования замороженных российских активов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине, сообщает ТАСС.
«В ближайшие дни мы завершим работу и примем решение, согласовав его со всеми вовлеченными европейскими странами и, конечно, с Европейским союзом и Еврокомиссией», — сказал французский лидер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны должны вернуть России ее заблокированные активы, иначе они рискуют «прослыть евроворьем» и получить жесткий ответ за свои действия. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз говорил, что российская сторона не оставит без ответа попытки конфисковать свои активы. -0-