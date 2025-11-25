Politico: Трампу безразличны детали того, как именно решить украинский конфликт

Издание Politico утверждает, что президенту США Дональду Трампу безразлично, каковы будут детали мирного соглашения, если оно приведет к мирному урегулированию конфликта.
Американский чиновник сказал, что у самого Трампа нет «красных линий», касающихся его проекта, и он поддержит любой проект, который сочтут приемлемым Москва и Киев.
Трампу, как говорится в публикации, хотелось бы, чтобы стороны договорились максимально быстро.
Американские СМИ утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.
