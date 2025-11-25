Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Трампу безразличны детали того, как именно решить украинский конфликт

Издание Politico утверждает, что президенту США Дональду Трампу безразлично, каковы будут детали мирного соглашения, если оно приведет к мирному урегулированию конфликта.

Издание Politico утверждает, что президенту США Дональду Трампу безразлично, каковы будут детали мирного соглашения, если оно приведет к мирному урегулированию конфликта.

Американский чиновник сказал, что у самого Трампа нет «красных линий», касающихся его проекта, и он поддержит любой проект, который сочтут приемлемым Москва и Киев.

Трампу, как говорится в публикации, хотелось бы, чтобы стороны договорились максимально быстро.

Американские СМИ утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

Читайте материал «Лукашенко предложил “своему другу” Мадуро приехать в Минск».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше