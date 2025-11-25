Ричмонд
Стармер анонсировал поставку Лондоном новой партии ракет для ПВО Киеву

Премьер-министр Великобритании также призвал лидеров стран ЕС к полному прекращению поставок российских энергоносителей.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с заявлением, что в ближайшее время Лондон направит на Украину новую партию ракет для систем ПВО, пишет газета The Guardian.

«добавил, что в ближайшие недели Великобритания направит на Украину больше ракет противовоздушной обороны и призвал к полному эмбарго на поставки российских энергоносителей», — говорится в публикации.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании также указал, что переговоры о возможном прекращении огня на Украине «продвигаются в позитивном направлении».

Напомним, ранее представитель канцелярии британского премьер-министра заявил, что страна по-прежнему готова направить своих военнослужащих на Украину в случае прекращения огня.

