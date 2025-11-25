Захарова рассказала, что увлекается созданием букетов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поделилась своим хобби — созданием цветочных букетов.
«Я очень люблю составлять букеты. И я не могу тебе сказать, что есть какой-нибудь цветок, который бы я не добавила», — заявила она в радиоэфире «Милицейской волны».
Захарова подчеркнула, что испытывает особую симпатию к глицинии, хотя это и не цветок. Она также заметила, что открыла для себя заново красоту гвоздик.
«Они разноцветные, очень хорошо стоят, и из них можно делать разные букеты в сочетании с другими цветами», — добавила дипломат.
Ранее Мария Захарова рассказала, что для нее значит счастье. Она отметила, что истинное счастье кроется в возможности дарить любовь.