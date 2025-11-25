Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова рассказала, что увлекается созданием букетов

Официальный представитель МИД РФ отметила, что сейчас «открывает для себя с новой стороны» гвоздики.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поделилась своим хобби — созданием цветочных букетов.

«Я очень люблю составлять букеты. И я не могу тебе сказать, что есть какой-нибудь цветок, который бы я не добавила», — заявила она в радиоэфире «Милицейской волны».

Захарова подчеркнула, что испытывает особую симпатию к глицинии, хотя это и не цветок. Она также заметила, что открыла для себя заново красоту гвоздик.

«Они разноцветные, очень хорошо стоят, и из них можно делать разные букеты в сочетании с другими цветами», — добавила дипломат.

Ранее Мария Захарова рассказала, что для нее значит счастье. Она отметила, что истинное счастье кроется в возможности дарить любовь.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше