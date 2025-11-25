Актриса Ли Кертис осудила Трампа за то, что он назвал журналистку «свинкой»

Американская актриса Джейми Ли Кертис раскритиковала президента США Дональда Трампа за то, что он назвал журналистку свинкой.
В эфире утреннего шоу актриса назвала такое поведение «мерзким» и сказала, что подобные действия не должны стать частью наследия США. Она отметила, что Трамп, оскорбляя женщину, пробудил понимание того, что такое поведение недопустимо.
В ходе передачи Кертис сравнила элегантность и доброту британской принцессы Дианы с поведением американского лидера.
Напомним, что 18 ноября Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой» во время брифинга на борту президентского самолёта после вопроса о скандальном финансисте Джеффри Эпштейне.
