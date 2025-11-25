Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MS Now: Трамп может уволить главу ФБР Пателу

Отмечается, что Трамп и его помощники разочарованы действиями Патела, связанными с его поведением в СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп думает об увольнении Кэша Патела с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщают источники телеканала MS Now.

По информации канала, Трамп и его помощники все больше разочаровываются в действиях Патела, связанными с его поведением в СМИ. В частности, речь идет об использовании ресурсов ФБР в личных целях и его конфликтных отношениях со сторонниками Трампа.

Отмечается, что оставка Патела может состояться в ближайшие месяцы, и среди кандидатов на его замену рассматривается высокопоставленный сотрудник ФБР Эндрю Бейли. Источники утверждают, что Пател «ходит по тонкому льду».

Ранее сообщалось, что Трамп назвал губернатора Иллинойса Джея Прицкера толстым бездельником.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше