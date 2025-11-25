MS Now: Трамп может уволить главу ФБР Пателу

Президент США Дональд Трамп думает об увольнении Кэша Патела с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщают источники телеканала MS Now.
По информации канала, Трамп и его помощники все больше разочаровываются в действиях Патела, связанными с его поведением в СМИ. В частности, речь идет об использовании ресурсов ФБР в личных целях и его конфликтных отношениях со сторонниками Трампа.
Отмечается, что оставка Патела может состояться в ближайшие месяцы, и среди кандидатов на его замену рассматривается высокопоставленный сотрудник ФБР Эндрю Бейли. Источники утверждают, что Пател «ходит по тонкому льду».
Ранее сообщалось, что Трамп назвал губернатора Иллинойса Джея Прицкера толстым бездельником.