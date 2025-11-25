Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что жителям страны следует избавиться от «рабского менталитета».
Моди заявил, что в 2035 году индийцы стали «отдаляться от корней» после того как английский был объявлен языком обучения. Индийский президент предложил «освободить Индию от рабского меналитета» до того, как в 2035 году с тех событий пройдет 200 лет.
К столетию независимости страны, которое будет отмечаться в 2047, Индия, по словам Моди, может достичь статуса развитого государства.
