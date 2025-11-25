Ричмонд
Трамп выразил надежду на встречу с Путиным и Зеленским в ближайшее время

Трамп заявил, что встреча с Путиным и Зеленским может состояться после завершения сделки по украинскому урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Лидер США Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ближайшее время. Об этом американский президент сообщил в личном аккаунте в соцсети 25 ноября.

«Я с нетерпением надеюсь вскоре встретиться с Зеленским и президентом Путиным», — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что встреча лидеров стран произойдет только когда будет завершена сделка по урегулированию конфликта на Украине или на финальной стадии заключения соглашения.

