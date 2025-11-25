Трамп выразил надежду на встречу с Путиным и Зеленским в ближайшее время

Лидер США Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ближайшее время. Об этом американский президент сообщил в личном аккаунте в соцсети 25 ноября.
«Я с нетерпением надеюсь вскоре встретиться с Зеленским и президентом Путиным», — написал Трамп.
Президент США подчеркнул, что встреча лидеров стран произойдет только когда будет завершена сделка по урегулированию конфликта на Украине или на финальной стадии заключения соглашения.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше