Трамп поручил Уиткоффу провести встречу с Путиным в Москве

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что дал указание своему доверенному представителю Стиву Уиткоффу отправиться в Москву для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети Truth Social.