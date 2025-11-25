Трамп поручил Уиткоффу провести встречу с Путиным в Москве

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что дал указание своему доверенному представителю Стиву Уиткоффу отправиться в Москву для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети Truth Social.
По словам президента, цель визита — обсудить ключевые вопросы, касающиеся отношений между США и Россией, а также шаги по разрешению конфликта между Москвой и Киевом.
Трамп отметил, что считает личные переговоры важным инструментом для разрешения международных разногласий. Он выразил уверенность, что диалог на высоком уровне поможет найти компромиссные решения по украинскому кризису.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше