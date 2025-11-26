Ричмонд
Трамп назвал условие своей встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидерами России и Украины может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. Об этом он написал в Truth Social.

Источник: Reuters

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны станет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или на его заключительной стадии», — заявил президент США.

Трамп поручил своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу прилететь в Россию на переговоры с российским президентом, а министру армии США Дэну Дрисколлу — контактировать с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над мирной сделкой, заявил изданию Axios глава его офиса Андрей Ермак. Он предположил, что встреча может случиться на День благодарения, 27 ноября — это дедлайн, который Вашингтон называл для согласования сделки.

По сведениям Axios, Трамп еще во вторник, 25 ноября, покинет Вашингтон и уедет в свою флоридскую резиденцию Мар-а-Лаго, где проведет День благодарения.

Зеленский говорил, что хотел бы встретиться с Трампом в присутствии европейских лидеров.

