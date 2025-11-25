Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским

«Я жду встречи с Зеленским и президентом Путиным, надеюсь, скоро», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, такая встреча возможна, когда сделка по украинскому урегулированию будет согласована или будет находиться на финальной стадии.
Ранее американские власти высоко оценили прогресс от встречи в Женеве представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Белый дом сообщал, что большинство пунктов согласованы. Вашингтон понимает, что план для успеха должен быть одобрен Россией, заявляли в администрации.
