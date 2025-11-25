Лондон поставит Киеву новую партию ракет для ПВО

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой «коалиции желающих» во вторник анонсировал поставку Лондоном новой партии ракет для ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.
Встреча так называемой «коалиции желающих» началась во вторник в онлайн-формате. Как сообщает газета, Стармер призвал лидеров стран «коалиции» дать твердые обязательства в отношении возможного размещения военного контингента в Украине.
«Стармер добавил, что в ближайшие недели Великобритания направит в Украину больше ракет противовоздушной обороны и призвал к полному эмбарго на поставки российских энергоносителей, чтобы продолжить давление на Москву, заявив, что недавние меры уже оказали влияние», — передает издание.
Премьер также заявил, что переговоры о возможном прекращении огня в Украине «продвигаются в позитивном направлении». По его словам, Украина «предложила некоторые конструктивные изменения» плана США по урегулированию, которые поддержали европейские союзники Киева. -0-