Трамп: Осталось лишь несколько вопросов в мирном плане, требующих доработки

Президент США Дональд Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов.

Источник: Life.ru

«Первоначальный план из 28 пунктов, составленный США, был доработан с учётом дополнительной информации от обеих сторон, и есть лишь несколько вопросов, вызывающих разногласия», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Как сообщал Life.ru, ранее Трамп заявил, что договорённости по урегулированию конфликта на Украине находятся на стадии завершения. Президент США высказал это мнение во время традиционной церемонии помилования индейки в Белом доме. Это событие состоялось накануне Дня благодарения, который в этом году отмечают 27 ноября.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

