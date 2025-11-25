Трамп: Осталось лишь несколько вопросов в мирном плане, требующих доработки

Как сообщал Life.ru, ранее Трамп заявил, что договорённости по урегулированию конфликта на Украине находятся на стадии завершения. Президент США высказал это мнение во время традиционной церемонии помилования индейки в Белом доме. Это событие состоялось накануне Дня благодарения, который в этом году отмечают 27 ноября.