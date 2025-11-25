Ричмонд
Трамп ждёт переговоры Путина и Зеленского после согласования сделки

По словам Трампа, переговоры могут состояться, когда сделка о завершении конфликта будет либо окончательной, либо на завершающей стадии.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, станет возможной только после того, как будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта в Украине.

Трамп уточнил, что переговоры могут состояться, когда сделка о завершении конфликта будет либо окончательной, либо на завершающей стадии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не торопит США по поводу проведения переговоров для разрешения конфликта в Украине.

При этом, 25 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Зеленский готов провести встречу с президентом США Дональдом Трампом для подписания мирного соглашения. Ермак добавил, что вопрос территориальных уступок Зеленский намерен лично обсудить с Трампом.

