Трамп сказал, что хотел бы в ближайшее время встретиться с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

Издание Politico утверждало, что Трампу безразлично, каковы будут детали мирного соглашения, если оно приведет к мирному урегулированию конфликта.

Американские СМИ утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

Читайте материал «Лукашенко предложил “своему другу” Мадуро приехать в Минск».

