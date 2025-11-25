Трамп сказал, что хотел бы в ближайшее время встретиться с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.
Издание Politico утверждало, что Трампу безразлично, каковы будут детали мирного соглашения, если оно приведет к мирному урегулированию конфликта.
Американские СМИ утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.
Читайте материал «Лукашенко предложил “своему другу” Мадуро приехать в Минск».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.