Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Додон заявил о глубоком кризисе в Молдавии из-за правления Санду

Текущая власть Молдавии во главе с Майей Санду привела страну к глубокому кризису. Об этом заявил бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он утверждает, что государство находится на грани банкротства, а экономика — в состоянии комы.

Он отметил, что дефицит государственного бюджета впервые в истории превысил один миллиард долларов, а совокупный уровень инфляции за годы правления Партии действия и солидарности (ПДС) достиг 66%. По его словам, Молдавия остаётся единственной страной в регионе без какого-либо экономического роста, в то время как даже на Украине, где идёт война, есть рост.

Также лидер социалистов обвинил власти в серьёзных правонарушениях, заявив, что вместо решения реальных проблем они занимаются контрабандой оружия и участием в финансовых пирамидах. Он напомнил о недавних скандалах, связанных с отставками высокопоставленных правоохранителей, которых уличили в махинациях, а также о случае контрабанды оружия, обнаруженной румынскими таможенниками на границе с Молдавией.

Ранее власти Молдавии официально закрыли Российский центр науки и культуры в Кишинёве, денонсировав соглашение, регулировавшее работу «Русского дома». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение проявлением системного отрицания всего российского и выразил сожаление в связи с таким шагом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше