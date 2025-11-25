Ричмонд
Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

Источник: © РИА Новости

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов.


«В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества при ее реализации постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», — говорится в указе.