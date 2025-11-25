Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики



«В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества при ее реализации постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», — говорится в указе.