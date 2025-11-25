Турецкие власти надеются, что мирные переговоры Росси и Украины снова пройдут в Стамбуле. Такое заявление сделал на онлайн-саммите «коалиции желающих» глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует департамент коммуникации администрации президента Турции.
«Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Он отметил, что прямые переговоры между сторонами могут пройти в Стамбуле», — отмечается в тексте.
Уточняется, что Анкара по-прежнему контактирует с Москвой и Киевом, чтобы быть в курсе всех событий СВО.
Также Эрдоган отметил, что Турция продолжает выступать за полную остановку боевых действий.
Напомним, что Россия всегда выступала за мирные переговоры и все время сообщала о том, что открыта к диалогу. Однако руководство киевского режима каждый раз делало все возможное, чтобы не идти на контакты с Москвой. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, именно западные союзники Украины мешают проведению переговоров.