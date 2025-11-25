Yle: Финляндия строит забор рядом с российской границей

Финляндия строит забор на границе с Россией, который обойдется бюджету почти в €2,5 млрд. В российском МИД с иронией прокомментировали эту новость, посоветовав Хельсинки не забыть построить еще и туалеты на случай победы «худших фобий», так как «это единственное, что им пригодится». Скоро исполняется ровно два года с момента закрытия границы.