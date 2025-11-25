Трамп: план США по Украине доработали

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план по урегулированию конфликта в Украине был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Об этом сообщает ТАСС.