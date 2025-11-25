Захарова рассказала, какой фильм считает «одним из двух своих любимых»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одним из двух ее любимых фильмов является «Свой среди чужих, чужой среди своих» режиссера Никиты Михалкова.
Захарова рассказала «Милицейской волне», что приблизительно в 2015 году встретилась с Михалковым после круглого стола и рассказала, что его фильм является ее любимым.
Через несколько часов, по словам представителя МИД, Михалков позвонил ей и спросил о втором ее любимом фильме. Таковым оказалась «Прогулка».
