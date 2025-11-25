Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики РФ

В России утверждена новая Стратегия государственной национальной политики. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.
В указе главы государства уточняются сроки действия документа. Из указа следует, что новый документ вступит в силу с 1 января 2026 года. А сама стратегия рассчитана до 2036 года.
Стратегия охватывает основные стороны государственной национальной политики, а также ее реализации в регионах РФ. В 61 пунктах и шести разделах прописаны цели, принципы и приоритеты государственной политики в сфере межнациональных отношений.
В стратегии отмечается важнейшая цель — сохранить территориальную целостность России и исторически сложившееся на земле нашей страны государственное единство и внутреннюю стабильность. Еще одна ключевая задача — способствовать гармоничному развитию и процветанию народов РФ. При этом единство многонационального народа РФ (российской нации) отмечается в качестве главной «основы самобытного государства-цивилизации».
Кроме того, в документе перечислены угрозы стабильности и национальному единству РФ, которые исходят со стороны недружественных стран. В частности, в документе отмечаются попытки расколоть российское общество, дестабилизировать межнациональную ситуацию в РФ. Также в качестве угрозы отмечается «возникновение очагов розни в результате попыток переноса зарубежных межнациональных и межрелигиозных конфликтов на территорию РФ».