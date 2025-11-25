Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики РФ

Кроме того, в документе перечислены угрозы стабильности и национальному единству РФ, которые исходят со стороны недружественных стран. В частности, в документе отмечаются попытки расколоть российское общество, дестабилизировать межнациональную ситуацию в РФ. Также в качестве угрозы отмечается «возникновение очагов розни в результате попыток переноса зарубежных межнациональных и межрелигиозных конфликтов на территорию РФ».