«Прежде всего россияне» и устранение пропаганды: новая Стратегия госполитики РФ

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Источник: Пресс-служба Президента России

ТАСС собрал основное, что известно о документе.

  • Стратегия состоит из 61 пункта в 6 разделах
  • Реализация стратегии должна способствовать сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов, укреплению единства российской нации.
  • До 95% жителей РФ к 2036 году должны ощущать себя прежде всего россиянами.
  • Три четверти россиян положительно оценивают межнациональную ситуацию в стране.
  • Недружественные государства пытаются расколоть российское общество, дестабилизировать межнациональную ситуацию в РФ.
  • Последствия распространения антироссийской пропаганды и национализма должны быть устранены в Донбассе и Новороссии.
  • В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях также необходимо укрепить статус русского языка.
  • Путин поручил правительству утвердить план реализации документа и рекомендовал властям регионов и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии в соответствующих вопросах.

О предыдущей Стратегии

  • Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 на период до 2025 года включительно.
  • В нее дважды вносились изменения — в 2018 и 2024 годах.
  • Новая стратегия шире предыдущей, в том числе в части целевых показателей и ожидаемых результатов.