«Они подчеркнули, что скорейшее решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счет полного использования замороженных российских активов, будет иметь решающее значение», — отмечается в документе, который распространила пресс-служба правительства ФРГ.
«Коалиция желающих» хочет полностью использовать активы РФ для Киева
БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Участники видеоконференции так называемой коалиции желающих считают, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшее значение, и с этой целью предлагают в полной мере использовать замороженные российские активы. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые председательствовали на встрече.
