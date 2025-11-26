Новости СВО. ВС РФ штурмуют Константиновку, берут в клещи Северск, Макрон подтвердил отправку войск, тайные переговоры Москвы и Киева, 26 ноября

— В Северске вэсэушники тоже близки к котлу. Зачистив Звановку, мы подошли к южным окраинам города и вошли в город с северо-востока. В районе Платоновки и Ямполя мы перекрыли трассу в сторону Лимана и дальше на Изюм. Единственная пока возможность у гарнизона противника в Северске — это выход по трассе на запад через Резниковку, — рассказал военкор Павел Кукушкин.