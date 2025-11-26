В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

По данным источников, часть представителей Белого дома считает, что такая реакция могла бы быть обусловлена изменениями в рамках проекта соглашения, разработанного по итогам встреч переговорщиков от Вашингтона и Киева. На данный момент этот визит пока стал последним в череде тех, что проводила администрация Трампа для урегулирования конфликта на Украине.