Британия, Франция и ФРГ договорились ускорить работу по гарантиям безопасности Киеву

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники видеоконференции коалиции желающих договорились с госсекретарем США Марко Рубио ускорить совместную с Вашингтоном деятельность по разработке гарантий безопасности Украины. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые председательствовали на встрече, сообщает ТАСС.

«Опираясь на работу и планирование, проделанные за последние месяцы в коалиции, главы государств и правительств договорились с госсекретарем Рубио об ускорении совместной работы с Соединенными Штатами с целью достижения прогресса в разработке гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию на этом направлении», — отмечается в документе, распространенном пресс-службой кабинета министров ФРГ. -0-

