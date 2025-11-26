В МИД РФ заявили об отсутствии у Киева стремления к миру

«На фоне продолжающейся риторики о якобы стремлении к миру это (удары Вооруженных сил Украины по регионам РФ. — Ред.) можно расценивать только как фактическую демонстрацию отсутствия стремления к поиску компромисса и к поиску мирного урегулирования. Киев предпринял шаги по нанесению удара по абсолютно гражданским объектам», — сказал он «Известиям».
Украинская армия в ночь с 24 на 25 ноября нанесла массированные удары по Краснодарскому краю и Ростовской области.
«Насколько мы можем расценивать ситуацию, то первичный шок [президента Украины Владимира] Зеленского, связанный с предложением [президента США Дональда] Трампа по урегулированию конфликта, прошел, и Киев вернулся на свои рельсы террористической деятельности и использования запрещенных форм и методов войны», — подчеркнул Родион Мирошник.